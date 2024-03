Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Американская певица Halsey (Эшли Франджипани) поделилась фрагментом оригинальной версии песни Nightmare, вышедшей в 2019 году, в которой использовался сэмпл из песни All The Things She Said российской рок-группы t.A.T.u. Об этом 24 января информирует портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Halsey Певица Halsey в клипе на песню Nightmare

Nightmare был первоначально выпущен в 2019 году. Ранее Halsey представила расширенное издание прошлогоднего альбома If I Can't Have Love, I Want Power, в котором были представлены две версии песни: Nightmare и Nightmare (Reprise).

В минувшие выходные певица поделилась новым видео в социальной сети Tik Tok. В нем она играет оригинальную версию Nightmare. В клипе показан сэмпл хита t.A.T.u. 2002 года All The Things She Said. Halsey также спросила у фанатов: «Должна ли я публиковать эту версию?»