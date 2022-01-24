Ньюкасл, Великобритания, 24 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. «Ньюкасл» намерен предпринять очередную попытку подписать 29-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

Manutd.com Джесси Лингард

В текущем сезоне английский полузащитник принял участие в четырнадцати матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. При этом суммарно на поле Лингард провел лишь 273 минуты.

Ранее сообщалось, что сам Лингард намерен вернуться в лондонский «Вест Хэм», за который на правах аренды выступал во второй половине прошлого сезона.

В текущее зимнее трансферное окно «Ньюкасл» уже объявил о трансферах форварда Криса Вуда из «Бернли» за 30 миллионов евро и защитника Кирана Триппьера из «Атлетико» за 16,2 миллиона евро.