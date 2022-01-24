24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили ситуацию вокруг экс-командующего ВМС Германии после того, как он заявил о том, что Крым не станет частью Украины.

Елизавета Коробова, , 22:58 — REGNUM Внесение экс-командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец» после его высказываний о том, что Крым никогда не станет украинской территорией, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 января в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из самых почётных джентльменов в политике западной цивилизации. Снимаю перед вами шляпу!» — пишет Francis B.

Многие пользователи оказались крайне возмущены тем, что человека стали травить и выкладывать в общественный доступ его данные всего лишь за то, что он посмел произнести вслух крайне очевидную и простую мысль.

«Красавец! Низкий поклон за сказанную правду!» — написала Катерина К.

Кай-Ахим Шенбах Bundeswehr.de

Некоторые комментаторы отмечают, что немецкий вице-адмирал может теперь гордиться собой, ведь на сайте «Миротворец» он оказался вместе с теми, кто выступает против украинского неонацистского режима.

«Сайт «Миротворец» — уже своеобразный знак качества, потому что там собрали всех тех, кто не боится говорить то, что думает», — поделился своим мнением Станислав З.

«Это, по нынешним меркам, награда. Немецкий генерал не признал право на Крым за нацистской Украиной, за что и поплатился», — указывает Алексей К.

«Не расстраивайся, главком, в списке сайта «Миротворец» все достойные люди внесены, так что ты не один такой. Гордись!» — обращается Юлия Щ.

Часть людей считает, что нынешние власти западных стран не щадят никого среди несогласных, даже собственных высших военных чинов.

«Генерал сказал правду! Он военный, а что дальше последовало — так это уже бытность западной демократии. Каждый должен думать и говорить то, что хочет власть, а если осмелишься сказать своё реальное мнение, то власти найдут, как заставить отказаться от того, что ты сказал. Тут уж все средства хороши. Разве это первый случай? Конечно, нет», — отметила Jelizaveta D.

Ряд пользователей указывает на то, что даже в такой прогрессивной стране, как Германия, отныне можно стать персоной нон грата только лишь за то, что будешь говорить правдивые вещи.

«Вот она — демократия в действии. Высказал своё мнение, а потом довели его до отставки. Правда в Европе отныне под запретом, идёт обслуживание неонацистов на Украине», — считает Татьяна Т.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что не все на Западе сошли с ума и продали первородство за чечевичную похлёбку.

«Честный человек! Помнится, когда готовили бомбардировки Белграда, многие немецкие генералы были вынуждены уйти в отставку из-за несогласия с решениями НАТО. Сейчас просто забылось, а тогда редкостный бред СМИ про сербов писали. Шёнбаху респект и уважение!» — пишет William K.

Нашлись и те, кто убеждены, что немецкий вице-адмирал совсем не очарован Россией, но ему просто хотелось донести правду до общественности.

«Посмотрела я ту запись беседы немецкого адмирала Шёнбаха с политологами, из-за которой его со службы попёрли. Ничего ведь особенно комплиментарного ни в адрес России, ни в адрес Путина он не сказал!» — указывает Руслан М.

Напомним, 23 января стало известно, что экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах оказался внесён в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец» после его высказываний о том, что Крым никогда не станет украинской территорией. Ранее он, будучи главой военного ведомства ФРГ, написал заявление об отставке сразу после публикации в СМИ его громкого заявления.