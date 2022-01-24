Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Warner Bros. и студия DC выпустили новый трейлер кинокомикса «Бэтмен» с рассказом об игре, которую по сюжету картины будет вести суперзлодей Загадочник. Ролик был опубликован 24 января на YouTube-канале Warner Bros. Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Видео называется «Game», в нём Брюс Уэйн (Роберт Паттинсон) и комиссар полиции Джеймс Гордон объединяются для того, чтобы решить головоломки, которые им подкидывает Загадочник. В какой-то момент Гордон, роль которого исполнит Джеффри Райт, понимает, что следующей целью злодея является сам Бэтмен.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в одном из интервью Роберт Паттинсон затронул тему психологии и мотивации Бэтмена. Он, в частности, сказал, что правило супергероя о том, что людей нельзя убивать, можно «интерпретировать двояко». Актёр добавил, что в действительности Бэтмен страдает, и что его разум проясняется только во время драк с преступниками.