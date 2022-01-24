Краснодар, , 21:50 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре бывшего главу Минераловодского округа Ставропольского края. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным проверок, он нанес ущерб федеральному бюджету на сумму более 194,5 млн рублей, сообщили 24 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Задержание Publicdomainpictures.net

Как установлено в ходе проверки управления Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю, в декабре 2020 года экс-глава муниципалитета заключил соглашение с краевым министерством строительства и архитектуры на получение субсидии в размере свыше 192,6 млн рублей на приобретение недвижимости для дошкольных образовательных организаций. С использованием полученных средств экс-глава округа приобрел здание детского сада на сумму 194,5 млн рублей по переулку Зелёному, 2.

Однако реальная рыночная стоимость помещения составляла около 69 млн рублей. К тому же здание было построено без учета требований к строительству помещений для детей в условиях сейсмических районов.

Согласно данным на портале администрации Минераловодского округа, руководил муниципалитетом в 2020 году Сергей Перцев. В начале 2022 года, 12 января, он ушел в отставку, мотивировав свой уход плохим состоянием здоровья. Он переболел в 2021 году COVID-19 и долгое время проходил реабилитацию.

Читайте также: На Ставрополье ушел в отставку глава Минераловодского городского округа