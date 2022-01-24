Лос-Анджелес, США, 24 января 2022, 21:48 — REGNUM Поклонники американской певицы Тейлор Свифт убеждены, что в 2022-м году она выпустит «секретный» альбом. Об этом 24 января пишет BuzzFeed.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Toglenn

В Сети появилась фанатская теория о том, что Свифт выпустит пластинку под названием Karma, которая была записана ещё в 2016 году, однако ей пришлось отложить релиз в пользу другого альбома — Reputation. Пользователи приводят несколько аргументов, якобы подтверждающих их предположение.

Одним из наиболее весомых доказательств стал клип на песню The Man — в ролике появляется стена, на которой написаны названия всех альбомов певицы. В том числе там появляется слово «Karma», хотя такой пластинки в официальной дискографии Свифт нет.

Кадр из клипа Тейлор Свифт The Man
Кадр из клипа Тейлор Свифт The Man
Скриншот видео на YouTube

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт часто оставляет подсказки о предстоящих релизах для поклонников. Она публикует посты с загадками в своих соцсетях, а также делает визуальные отсылки в музыкальных клипах.

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