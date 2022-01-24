Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM Поклонники американской певицы Тейлор Свифт убеждены, что в 2022-м году она выпустит «секретный» альбом. Об этом 24 января пишет BuzzFeed.

Тейлор Свифт Toglenn

В Сети появилась фанатская теория о том, что Свифт выпустит пластинку под названием Karma, которая была записана ещё в 2016 году, однако ей пришлось отложить релиз в пользу другого альбома — Reputation. Пользователи приводят несколько аргументов, якобы подтверждающих их предположение.

Одним из наиболее весомых доказательств стал клип на песню The Man — в ролике появляется стена, на которой написаны названия всех альбомов певицы. В том числе там появляется слово «Karma», хотя такой пластинки в официальной дискографии Свифт нет.

Кадр из клипа Тейлор Свифт The Man Скриншот видео на YouTube

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт часто оставляет подсказки о предстоящих релизах для поклонников. Она публикует посты с загадками в своих соцсетях, а также делает визуальные отсылки в музыкальных клипах.

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