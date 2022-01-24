Москва, , 21:47 — REGNUM Украинские власти сделали всё, чтобы на Украине создалась паника из-за якобы существующих у России планов вторжения. Призыв руководства СНБО к украинцам «не сеять панику» запоздал. Об этом написала 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

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Комментируя заявление секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который попросил СМИ «снизить накал вокруг ситуации с безопасностью» и «не сеять панику», российский дипломат напомнила Киеву следующее.

Украинские власти несколько лет убеждали своих граждан в том, что Россия угрожает Украине, твердили про «российские танки на Украине», придумали термин «страна-агрессор».

Кроме того, в соответствии с этой политикой на Украине были переписаны законы, каждый день Киев требовал санкций и денег на защиту. И после этого Данилов просить украинские СМИ «не сеять панику».

Захарова «Так они её и не сеют. Она у них проросла. А «киевский режим» теперь пожинает».

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