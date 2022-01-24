Киев, , 21:43 — REGNUM Украина «спокойно» переживёт текущий отопительный период, так как газа и угля на сегодняшний день запасено достаточно, заявил 24 января президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, поводов для оптимизма достаточно.

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — заявил Зеленский.

Видеообращение украинского президента было опубликовано телеканалом «Рада».

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