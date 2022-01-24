Киев, 24 января, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Украина «спокойно» переживёт текущий отопительный период, так как газа и угля на сегодняшний день запасено достаточно, заявил 24 января президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, поводов для оптимизма достаточно.

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — заявил Зеленский.

Видеообращение украинского президента было опубликовано телеканалом «Рада».