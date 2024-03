Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В минувшие выходные Тоня Ламер, мама американской певицы Скай Феррейры, поделилась в своем Instagram-аккаунте, что долгожданный второй альбом ее дочери выйдет в марте. Об этом 24 января информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В прошлом месяце Феррейра подтвердила, что ее продолжение альбома Night Time, My Time 2013 года «выйдет» в 2022 году, и, похоже, ее мать дала фанатам приблизительную дату релиза. В минувшие выходные Ламер поделилась фотографией своей дочери Феррейры в своей истории в Instagram и написала: «Новый альбом выйдет в марте».

https://twitter.com/SkyFUpdates/status/1485279380549120000

Сообщение Ламер также связано с сообщением, которое Феррейра оставила в октябре 2021 года, когда она написала: «он входит, как лев, и выходит, как ягненок». Высказывание Скай является идиомой, которая ссылается на март месяц и «изменения погоды».