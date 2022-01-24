Мюнхен, Германия, 24 января 2022, 21:35 — REGNUM 26-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле намерен покинуть мюнхенский клуб следующим летом на правах свободного агента. Вторую половину сезона Зюле доиграть за «Баварию». Об этом 24 января сообщил журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Никлас Зюле принял участие в восемнадцати встречах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА защитник сыграл в четырех матчах групповой стадии.
Зюле перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из «Хоффенхайма» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает воспитанника «Айнтрахта» в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в подписании Никласа Зюле заинтересован мадридский «Реал».