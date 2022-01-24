Мюнхен, Германия, 24 января, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 26-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле намерен покинуть мюнхенский клуб следующим летом на правах свободного агента. Вторую половину сезона Зюле доиграть за «Баварию». Об этом 24 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Никлас Зюле принял участие в восемнадцати встречах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА защитник сыграл в четырех матчах групповой стадии.

Зюле перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из «Хоффенхайма» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает воспитанника «Айнтрахта» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Никласа Зюле заинтересован мадридский «Реал».