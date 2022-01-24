Москва, 24 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Soda Luv (Владислав Терентюк) сделал анонс нового трека. Соответствующей информацией музыкант поделился в истории на своей странице в Instagram.

Скриншот с YouTube Soda Luv

По словам рэпера, его новая песня, название которой не раскрывается, будет опубликована 28 января 2022 года. Эта работа станет его первой официально выпущенной композицией в 2022 году.

Напомним, что 14 декабря 2021 года состоялась премьера нового студийного альбома Soda Luv под названием Roomination. Неделей позднее музыкант представил расширенную версию пластинки, куда вошли треки, лишенные цензуры.