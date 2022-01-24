Бергамо, Италия, , 21:26 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий «Сассуоло» и Кот-д'Ивуара Жереми Бога перешел в «Аталанту» за 22 миллиона евро. Вторую половину сезона вингер проведет за клуб из Бергамо на правах аренды.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

В текущем сезоне Жереми Бога принял участие в двенадцати матчах за «Сассуоло» в рамках Серии А 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и не получил ни одной желтой карточку.

Жереми Бога, будучи воспитанников «Челси», покинул лондонский клуб и перешел в «Сассуоло» 21 июля 2018 года за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.