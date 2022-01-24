Белград, , 21:59 — REGNUM Если сепаратистские власти в Приштине запретят проведение выборов президента и депутатов парламента Сербии, намеченных на 3 апреля, это «отбросит диалог о нормализации отношений между Белградом и Приштиной на много лет назад». Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петр Петкович 24 января.

Петар Петкович (сс) Гора ТВ

«Такой сценарий Курти (премьер-министр Косово Альбин Курти — ИА REGNUM) вернул бы диалог Белграда и Приштины в то состояние, которое было много лет назад, и это должны понимать все международные представители, которые действуют на территории Косово и Метохии», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

«Вопрос, будет ли международное сообщество в очередной раз спокойно смотреть, как албанские политики играют в нормализацию», — отметил Петкович.

Напомним, что ранее движение «Самоопределение», которое возглавляет Курти, опубликовало сообщение о том, что в Косово и Метохии нельзя допустить проведения выборов, которые 3 апреля организуют власти в Белграде.