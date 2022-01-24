Варшава, 24 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Польская студия Techland выложила в сеть новый трейлер игры Dying Light. Ролик был опубликован 24 января на YouTube-канале франшизы.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

В новом видео разработчики анонсировали ивент (внутриигровое событие) Spike's Story: Last Call. В его рамках они предложат геймерам помочь персонажу по имени Спайк в обстоятельствах, когда ситуация в Харране (вымышленный город во вселенной Dying Light) «ухудшается с каждым днём».

Напомним, релиз игры Dying Light состоялся 26 января 2015 года. Студия Techland 4 февраля 2022 года выпустит её продолжение: Dying Light 2: Stay Human. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Techland на полгода отложила выход игры на консоли Nintendo Switch.