Москва, 24 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер финального сезона сериала «Чикатило». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 24 января.

Цитата из т/ф «Чикатило». Реж. Сарик Андреасян. 2020. Россия Дмитрий Нагиев

К актёрскому составу нового сезона присоединился Виталий Кищенко. Премьера запланирована на март 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что первый сезон шоу вышел весной 2021 года. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев, а режиссёром выступил Сарик Андреасян.