Сочи, Краснодарский край, , 21:18 — REGNUM 22-летний словенский центральный защитник «Браво» Ваня Дркушич стал игроком «Сочи». Об этом 24 января сообщили на официальном сайте клуба Российской Премьер-лиги.

Арсенал Tularegion.ru

Сумма трансфера, как сообщает портал transfermarkt, составила 120 тысяч евро. При этом трансферная стоимость защитника составляет 300 тысяч евро. Соглашение подписано на два с половиной года до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне словенской Первой Лиги 2021/22 Ваня Дркушич принял участие в девятнадцати турах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Олимпии» и «Копера».

26 февраля «Сочи» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет тульский «Арсенал».