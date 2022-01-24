Грозный, , 21:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на содержание Чечни из федерального бюджета выделяется ежегодно по 300 млрд рублей. В ходе прямого эфира, который он провел в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, чеченский лидер отметил, что без России регион не продержится и трех месяцев, так как на территории республики нет ни газа, ни света, ни нефти.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кадыров также прокомментировал слова о том, что Чечня никому не подчиняется — ни федеральной власти, ни законам.

«Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его <…>. Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <…>. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем <…>. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит», — приводит слова Кадырова РБК.