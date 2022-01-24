Иерусалим, 24 января, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Израиль заказал кораблестроительной отрасли Германии постройку трех новых неатомных субмарин, сообщает 24 января пресс-служба Минобороны Израиля.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

Уточняется, что контракт по трём новым подлодкам был подписан 20 января 2022 года с немецким судостроительным объединением Тhyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Общая стоимость контракта составила $3,4 млрд.

На верфях TKMS построит для Израиля должны быть построены три новых неатомных подводных лодки нового проекта Dakar, которые должны заменить в составе ВМС три субмарины класса Dolphin, также построенные в Германии. На данный момент в составе ВМС Израиля есть пять субмарин проекта Dolphin, поступившие в 1999—2000 годах, а также строится шестая.

Кроме трёх подлодок должен быть поставлен специальный тренажёр для обучения экипажей, а также предусмотрено снабжение запасными частями.

Первую подлодку нового проекта Dakar ВМС Израиля планируют получить в 2031 году.