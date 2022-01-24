Вашингтон, 24 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Компания Atari и студии Adamvision Studios и SneakyBox анонсировали проект Breakout: Recharged, который представляет собой новую версию классической аркадной игры Breakout. Об этом 24 января сообщает портал Gematsu.

Игра

Breakout: Recharged выйдет на ПК (в Steam и Epic Games Store), а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Atari VCS. Релиз запланирован на 10 февраля 2022 года.

Разработчики отметили, что геймплей классической Breakout будет дополнен «улучшенным управлением» и «современными визуальными эффектами». Они выложили в сеть анонсирующий тизер-трейлер.

Напомним, оригинальная Breakout, выполненная в жанре Arkanoid, вышла в 1976 году. В 1978 году состоялся релиз сиквела Super Breakout. Разработкой игры занимался известный разработчик Нолан Бушнелл, а также будущие основатели Apple Стив Возняк и Стив Джобс.