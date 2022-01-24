Екатеринбург, 24 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. «Корпорация развития Среднего Урала» должна заключить с госпиталем свердловского мецената Владислава Тетюхина договор о покупке 25,6% акций АО «Госпиталь ВИТ». Такое решение принял 17-й апелляционный Арбитражный суд.

Арбитражный суд Свердловской области

По данным Накануне.Ru, речь идёт о 4,2 млн штук акций на общую сумму 1,3 млрд рублей. Договор купли-продажи нужно оформить до 30 января.

Ранее свердловский арбитраж отказался удовлетворить иск КРСУ о взыскании с госпиталя суммы займа в размере 1,4 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, медицинская организация ранее была основана предпринимателем Владиславом Тетюхиным. Но после его смерти между новым руководством госпиталя и областными чиновниками начались конфликты.