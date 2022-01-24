24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили угрозу Британии в случае, если Россия вознамерится создать на Украине своё марионеточное государство.

Светлана Рыбина, , 21:49 — REGNUM Заявление заместителя британского премьер-министра Доминика Рааба о том, что Россию ждут «серьёзные последствия» в случае попытки установить «марионеточный режим» на Украине, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 24 января в социальной сети Facebook.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как? Разве Россия уже «не вторглась» на Украину, которая героически держит оборону на протяжении восьми лет? А с кем же тогда она воюет?» — задаётся вопросом Vlad Z.

Многие пользователи упрекнули Рааба за то, что Великобритания сама является создателем марионеточных режимов по всей планете, включая, конечно же, Украину.

Доминик Рааб Foreign and Commwealth Office

«Руководствуясь логикой этого Рааба, нам стоило бы ввести санкции против Британии, ведь на Украине сейчас марионеточный режим англосаксов!» — указывает Роман С.

Некоторые комментаторы стали гадать над тем, чем же Великобритания может ответить России. Граждане пришли к выводу, что пострадать могут только олигархи, бежавшие из Москвы в Лондон и сами британцы, которые сильно зависимы от поставок газа.

«Неужели вороватых российских «банкиров» и «предпринимателей» перестанут принимать на свою территорию? А уже принятых «раскулачат»? Что вы ещё можете сделать? Да ничего!» — уверен Виктор Г.

«Да ну, как страшно! А Россия ответит санкциями в газовой отрасли, и в Великобритании начнётся энергетический кризис. Надо вам такое?» — интересуется Oksana P.

Часть людей полагает, что России вообще нечего переживать, ведь руководство страны не намерено проявлять агрессию в отношении Украины.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А надо ли нам переживать? Санкции будут наложены только в том случае, если Россия нападёт на Украину. Россия ведь вроде не собирается нападать», — отмечает Раиса Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в отличие от России Великобритания не собирается вести мирную внешнюю политику, наоборот, Лондон пичкает Киев вооружением и натравливает его на Москву.

«А почему Российская Федерация не пригрозила британцам за поставки оружия и развязывание войны в Донбассе? Почему руководство нашей страны отмалчивается и терпит нападки? Это же очень унизительное положение!» — считает Trofim T.

«Они намеренно индуцируют весь этот бред, чтобы окончательно запугать простых украинцев, которые обезумевшие бросятся в Донбасс. А там их как раз встретят российские войска, которые встанут на защиту жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. План очевиден», — пишет Олег Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что западный марионеточный режим на Украине даёт трещину и хозяева крайне обеспокоены тем, что Россия попытается освободить украинский народ из колонизаторских рукавиц.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Паника в рядах британских колонизаторов. Боятся, что заменят на Украине их марионеточный режим. Да ещё не только не вернут выданные ранее кредиты, но и ещё и счёт выставят за поддержку вооруженного переворота в 2014 году. Бойтесь, британцы, расплата скоро!» — обращается Михаил Р.

«Британия по миру устанавливала столько марионеточных режимов, что теперь сильно опасается. Бумеранг запущен. Пусть не удивляются, что в будущем Шотландия может оказаться отдельным государством», — предупреждает Is M.

Напомним, 23 января заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб заявил в эфире телеканала Sky News о том, что Россию ждут «серьёзные последствия» в случае попытки установить «марионеточный режим» на Украине.