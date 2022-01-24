Женева, Швейцария, 24 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрирован 2 899 491 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 7892 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 24 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 349 641 119 носителей вируса, подтверждено 5 592 266 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Франция, Индия, Италия, Бразилия, Аргентина, Германия, Великобритания, Израиль и Турция.