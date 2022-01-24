Москва, , 20:58 — REGNUM В Российском движении школьников состоялся финал третьего трека программы развития социальной активности учеников начальных классов «Орлята России». Итоговые мероприятия для школьников провели педагоги Театрального института имени Бориса Щукина.

Мастер-класс ректора Театрального института им. Б.Щукина Евгения Князева для Орлят России РДШ

Финал прошёл в онлайн-формате и собрал одномоментно 486 классов, участвовавших в треке. Участников поприветствовал ректор института имени Бориса Щукина, Народный артист России Евгений Князев:«На занятиях Программы вы ставили спектакли, раскрывали свои творческие способности, учились чувствовать других и выражать свои чувства и эмоции в театральном деле. Вместе мы учимся получать наслаждение от подлинно прекрасного, создавать это сами в своей жизни и жизни окружающих».

«Уверена, что вы получили много новых знаний, смогли ближе познакомиться с театральным искусством и создать в своём классе и школе новогоднее волшебство. Прекрасно, что каждый из вас смог прикоснуться к творчеству, смог зарядиться массой положительных эмоций и проявить свои таланты. Мы хотим поблагодарить всех учителей, советников, классных руководителей, всех тех, кто помогает в реализации программы и её треков. С каждым треком количество участников и регионов растёт, благодаря неравнодушным и заинтересованным педагогам. Спасибо за помощь и содействие», — подвела итоги трека исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Преподаватель института Валентин Стасюк в прямом эфире провёл мастер-класс «Театр — наше всё!». Ребята ближе познакомились с профессией актёра и важными для него качествами, узнали театральные секреты и выполнили несколько упражнений.

Сегодня участники трека из Москвы и Подмосковья побывали на экскурсии в Театральном институте имени Бориса Щукина, посетили мастер-класс по актёрскому мастерству и творческую встречу с Евгением Князевым.

«Дети в восторге от театрального мастер-класса, педагогов, от всех занятий трека. Программа «Орлята России» помогает мне как учителю во внеучебной и учебной деятельности. Спасибо Российскому движению школьников и Министерству просвещения за реализацию этой программы», — сказала учитель школы № 14 из подмосковного Красногорска Анна Козлова.

Программа «Орлята России» стартовала в октябре прошлого года. Её реализуют совместно Российское движение школьников и Всероссийский детский центр «Орлёнок» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В течение года пройдут последовательно 7 треков: эрудит, хранитель исторической памяти, мастер, лидер, спортсмен, доброволец, эколог. По итогам программы участников ждут образовательные смены в регионах, а самые активные получат путёвки в «Орлёнок».

В треке «Орленок — мастер» ребята занимались творческой деятельностью: актёрским мастерством и ораторским искусством, создавали школьный спектакль. Альтернативным вариантом прохождения трека стала мастерская Деда Мороза, где младшеклассники проявили себя в декоративно-прикладном творчестве: создавали новогодние игрушки и украшали свои классы.

Театральному институту имени Бориса Щукина в этом году исполняется 108 лет. Обучение студентов строится по «щукинской методике», которая включает принципы «от простого к сложному», «стать другим, оставаясь самим собой» и «все работают со всеми». Большинство педагогов вуза — его выпускники. Это позволяет сохранять театральные традиции.

По итогам опроса, который Российское движение школьников провело в преддверии Дня студента, Театральный институт имени Бориса Щукина занял 7 строчку в списке 15 самых престижных вузов страны.