Вашингтон, 24 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Бенджамину Роберту Саймону, известному в сети под ником Ruben Sim, который много лет создавал скандальный контент в Roblox, суд США навсегда запретил пользоваться игровой платформой. Об этом 24 января сообщает журнал PC Gamer.

Суд

Исковое заявление против геймера компания Roblox Corporation подала в ноябре 2021 года, в нём она заявила, что Саймон «совершает и поощряет незаконные действия, направленные на причинение вреда Roblox и его пользователям». Компания также потребовала от ответчика возместить ей ущерб в размере $1,6 млн.

Roblox Corporation сообщила, что в октябре 2021 года Саймон и его единомышленники путём «террористических угроз» добились временного закрытия конференции разработчиков, которая проходила в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Во время мероприятия они рассылали различные сообщения в соцсетях, на которые вынуждены были среагировать правоохранительные органы.

Для справки: Ruben Sim, в частности, известен тем, что его обвиняли в преследовании других пользователей Roblox, а также в сексуальных домогательствах и использовании расистской риторики. Roblox Corporation также сообщила, что он пытался загрузить на платформу непристойные фото, секс-игру и фотографии Гитлера.