Тюмень, , 20:53 — REGNUM Тюменский губернатор Александр Моор даст согласие на вакцинацию своей 17-летней дочери от коронавируса. Об этом он заявил 24 января в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Прививка от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Моор напомнил, что в Тюменскую область скоро поступит первая партия вакцины «Спутник-М» для детей от 12 и до 17 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом в конце декабря 2021 года сообщала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. Кроме того, она отмечала, что вакцинация от коронавируса несовершеннолетних проводится только при условии согласия родителей.

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