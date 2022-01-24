Тюмень, 24 января, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Тюменский губернатор Александр Моор даст согласие на вакцинацию своей 17-летней дочери от коронавируса. Об этом он заявил 24 января в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

Александр Моор напомнил, что в Тюменскую область скоро поступит первая партия вакцины «Спутник М» для детей от 12 и до 17 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом в конце декабря 2021 года сообщала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. Кроме того, она отмечала, что вакцинация от коронавируса несовершеннолетних проводится только при условии согласия родителей.