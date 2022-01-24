Берлин, 24 января 2022, 20:53 — REGNUM МИД Германии рекомендует гражданам ФРГ воздержаться от реализации планов поездок на Украину и перенести их на более поздний срок.
Об этом сообщается в рекомендациях немецкого внешнеполитического ведомства, опубликованных 24 января.
По утверждению МИД ФРГ, это вызвано ситуацией с передвижениями войск России возле украинских границ.
«В свете нынешних передвижений российских подразделений недалеко от границ с Украиной гражданам Германии рекомендуется следить за обстановкой, особенно за ситуацией с безопасностью, по международным и местным СМИ и обращать внимания на объявления местных властей», — указано в тексте документа.
Ранее с аналогичным предложением выступил МИД Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют, что со дня на день начнется «российское вторжение» на Украину.
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