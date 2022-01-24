24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили инцидент в Набережных Челнах, где водитель перекрыл выезд скорой помощи с ребёнком внутри.

Светлана Рыбина, , 21:47 — REGNUM Видео из Набережных Челнов, где в одном из дворов автомобиль перегородил выезд для машины скорой помощи, внутри которой был больной ребёнок, вызвало бурную реакцию в среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

"Это что же за дегенерация такая? Может всем им подобным аукнется!» — предупреждает Камал Х.

Многие пользователи шокированы тем, что некоторые люди позволяют себе столь скотское отношение к окружающим. Граждане напоминают таким автохамам о том, что им тоже, вероятно, когда-нибудь понадобится бригада скорой помощи, но она не сможет приехать.

«Ну неужели люди не понимают, что им тоже может понадобиться помощь врачей? А из-за вот таких принципиальных «людей» страдают другие», — отмечает Ирочка М.

Бригада скорой помощи Mos.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что водитель скорой, если ребёнку действительно угрожала смерть, должен был бы сделать всё, чтобы оперативно доставить пациента в больницу, невзирая на то, что путь ему перегородила чья-то машина.

«Водитель скорой заехать на бордюр не в состоянии? И почему у него в машине холодно? Почему вторая скорая целый час ехала? Больше вопросов, чем ответов. Да и не думаю, что прям быстро требовалось доставить ребёнка. Тут скорее водитель скорой создал проблемы», — поделился своим мнением Алексей В.

Часть людей считает правильным, когда машины спецслужб имеют право, в случае необходимости, пойти на таран.

«Разве не разрешили на законодательном уровне таранить плохо припаркованные машины в случае неотложных дел? Всё-таки жизнь человека важнее, чем внешний вид автомобилей!» — напоминает Ильдар Н.

«Следует обязать водителей служб спасения таранить препятствия при спасении людей, а ущерб пусть возмещают те, кто преградил путь. И статью в Уголовном кодексе надо сделать «Умышленное препятствование службам спасения», — предлагает Ирина Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что какая-то часть населения пребывает в полной уверенности, что каждый из них — это пуп земли и всё должно вертеться вокруг из удобства или неудобства. Граждане убеждены, что с таким общественным осадком считаться нельзя, иначе это дорого обойдётся подавляющему большинству граждан.

«Почему общественное должно учитывать прихоти личного? Таранить следует такие препятствия и нечего с ними считаться. Точно также следует запретить водителям трамваев останавливать из-за неправильно припаркованных или движущихся автомобилей. Просто таранить, иначе мы все будем вынуждены страдать из-за всяких безответственных идиотов», — считает Андрей Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что для тех, кто вознамерился мешать проезду машин скорой помощи или пожарной технике, должно быть самое жесткое наказание, чтобы люди осознавали, насколько велика важность работы спецслужб.

«Когда же введут закон и таких уродов будут штрафовать? А лучше — отправлять на общественные работы на один месяц. Если же они на них не ходят, пускай сидят в тюрьме. Пока порядок не навести и наказания не ужесточить, они и дальше будут терроризировать общество!» — указывает Adik O.

«Был у нас один дурак на букву «М» на районе, постоянно своё ведро парковал на тротуаре очень близко к подъезду. По тротуару не пройти, из подъезда бывает трудно выйти. Записки, просьбы и т. д. не исправили ситуацию. Однажды утром хозяин-имбецил, подойдя к своему автомобилю, обнаружил его с проколотыми колёсами, матерными словами, нацарапанными на дверях и капоте, ну и в довершение все фары оказались разбиты. Больше этого автомобиля никто во дворе не видел», — рассказал историю Артём Л.

Напомним, 23 января в социальных сетях появилось видео из Набережных Челнов, где в одном из дворов автомобиль перегородил выезд для машины скорой помощи, внутри которой был больной ребёнок. Хозяин, по словам очевидцев, отказывался убирать своё транспортное средство, в результате чего была вызвана другая бригада скорой, которая забрала ребёнка только спустя час.