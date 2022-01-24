Тирана, , 20:48 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3667 человек выявили 789 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1824. Об этом сообщило вечером 24 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана (сс) Albinfo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 248 859 случаев заражения коронавирусом, 222 508 человек излечились, скончались 3312 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 129 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 23 039, это число стремительно возрастает, при этом около половины — 10 505 — выявленных активных заражений приходятся на Тирану.

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