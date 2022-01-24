Уагадугу, , 20:43 — REGNUM Покушение совершено на президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, сообщает 24 января Agence France-Presse.

Буркина-Фасо TUBS

Как заявило руководство партии «Народное движение за прогресс», попытка покушения оказалась неудачной. Однако его частная резиденция подверглась разграблению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, в Буркина-Фасо произошёл мятеж. Сначала поступила информация о стрельбе в военном лагере на территории Уагадугу.

Затем стало известно о нападение на резиденцию Каборе. Сообщалось также, что мятежники захватили главу государства.

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