Уагадугу, 24 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Покушение совершено на президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, сообщает 24 января Agence France-Presse.

TUBS Буркина-Фасо

Как заявило руководство партии «Народное движение за прогресс», попытка покушения оказалась неудачной. Однако его частная резиденция подверглась разграблению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, в Буркина-Фасо произошёл мятеж. Сначала поступила информация о стрельбе в военном лагере на территории Уагадугу.

Затем стало известно о нападение на резиденцию Каборе. Сообщалось также, что мятежники захватили главу государства.