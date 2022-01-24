Москва, , 20:38 — REGNUM Продюсер Ярослав Андреев стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 24 января.

Ярослав Андреев Скриншот видео на YouTube

В интервью Андреев рассказал о своих лучших проектах, работе с актёром озвучивания Денисом Колесниковым (известен как Кураж-Бамбей) и с блогерами TikTok-дома Dream Team House, а также о личной жизни.

Продюсер признался, что у него сложные отношения с матерью: «Я долго ненавидел свою мать… Она не плохая, она не знала, как по-другому». При этом он не объяснил, что именно стало причиной их конфликта.

ИА REGNUM напоминает, что Dream Team House был основан в 2020 году Ярославом Андреевым и блогерами Даней Милохиным, Никитой Авдеевым, а также Никитой Левинским. Проект является одним из самых популярных TikTok-домов в России.

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