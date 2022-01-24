Тюмень, , 20:36 — REGNUM В Тюменской области обнаружена опасная стеклоомывающая жидкость с превышением содержания метанола. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Метанол Vekzhivu.com

Стеклоомывающая жидкость «Драйв комфорт» от ООО «Пром Снаб», выпущенная после февраля 2020 года, производится неизвестными лицами с использованием данных, принадлежащих другим хозяйствующим субъектам.

Тюменцев просят в случае обнаружения стеклоомывателя «Драйв комфорт» в торговых точках сообщить о них в управление Роспотребнадзора.

«Данная информация поможет установить лиц, осуществляющих производство и сбыт продукции, опасной для жизни и здоровья человека», — поясняют в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Нелегальные производители применяют в стеклоочистителях ядовитый метиловый спирт, поражающий зрение и нервную систему. Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, 5−10 грамм может вызвать тяжёлое отравление со слепотой, напоминают специалисты.