Брюссель, 24 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Военный блок НАТО намерен усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил 24 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД этих двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, альянс продолжает оставаться открытым для новых членов.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — сказал Столтенберг.