Лос-Анджелес, США, , 20:30 — REGNUM Эндрю Гарфилд рассказал, кому он открыл секрет о том, что вернётся к роли Человека-паука в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 24 января сообщает портал Screen Rant.

Эндрю Гарфилд Скриншот видео на YouTube

Во время выступления на шоу Эллен Дедженерес актёр сказал, что доверил тайну лишь трём людям: брату, отцу и матери. Отметим, ранее Гарфилд сообщил, что в какой-то момент решил публично солгать о своём участии в проекте, поскольку подумал, что этот вариант будет лучшим.

Он также не сказал правду о роли своей партнёрше по фильму «Новый Человек-паук» Эмме Стоун, когда она задала соответствующий вопрос. Актёр отметил, что ему казалась весёлой ситуация, когда он вынужден был скрывать от всех правду.

Напомним, Эндрю Гарфилд исполнил роль Человека-паука в фильмах Марка Уэбба «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Премьера картины «Человек-паук: нет пути домой состоялась» 15 декабря 2021 года.