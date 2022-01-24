Эндрю Гарфилд рассказал, кому раскрыл секрет о роли в «Человеке-пауке 3»
Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Эндрю Гарфилд рассказал, кому он открыл секрет о том, что вернётся к роли Человека-паука в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 24 января сообщает портал Screen Rant.
Во время выступления на шоу Эллен Дедженерес актёр сказал, что доверил тайну лишь трём людям: брату, отцу и матери. Отметим, ранее Гарфилд сообщил, что в какой-то момент решил публично солгать о своём участии в проекте, поскольку подумал, что этот вариант будет лучшим.
Он также не сказал правду о роли своей партнёрше по фильму «Новый Человек-паук» Эмме Стоун, когда она задала соответствующий вопрос. Актёр отметил, что ему казалась весёлой ситуация, когда он вынужден был скрывать от всех правду.
Напомним, Эндрю Гарфилд исполнил роль Человека-паука в фильмах Марка Уэбба «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Премьера картины «Человек-паук: нет пути домой состоялась» 15 декабря 2021 года.