Юннань, , 20:24 — REGNUM На апрель текущего года в городе Куньмин, расположенном в юго-западной провинции Юннань, запланировано проведение второго этапа COP-15 — конференции сторон Рамочной конвенции ООН о биологическом разнообразии. Однако вспышка эпидемии коронавируса, начавшаяся в Китае в декабре прошлого года, может оказать влияние, скорректировав график мероприятия. Об этом 24 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную Министерством экологии и окружающей среды КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидалось, что на совещании, сроки которого оказались под вопросом, планировалось принятие глобальной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года.

Напомним, что первый этап COP-15 прошел в Куньмине в октябре, а последующие мероприятия под эгидой ООН, включая женевское, отложены из-за пандемии. Официальный представитель экологического ведомства КНР Лю Юбинь заявил о поддержании китайской стороной тесных контактов с Секретариатом Конвенции.