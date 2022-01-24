Провинция Юньнань, Китай, 24 января, 2022, 20:24 — ИА Регнум. На апрель текущего года в городе Куньмин, расположенном в юго-западной провинции Юннань, запланировано проведение второго этапа COP-15 — конференции сторон Рамочной конвенции ООН о биологическом разнообразии. Однако вспышка эпидемии коронавируса, начавшаяся в Китае в декабре прошлого года, может оказать влияние, скорректировав график мероприятия. Об этом 24 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную Министерством экологии и окружающей среды КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ожидалось, что на совещании, сроки которого оказались под вопросом, планировалось принятие глобальной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года.

Напомним, что первый этап COP-15 прошел в Куньмине в октябре, а последующие мероприятия под эгидой ООН, включая женевское, отложены из-за пандемии. Официальный представитель экологического ведомства КНР Лю Юбинь заявил о поддержании китайской стороной тесных контактов с Секретариатом Конвенции.