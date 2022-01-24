Афины , 24 января, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 24 января провел встречу со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

На своей странице в социальной сети Twitter Дендиас высказался в поддержку усилий Лайчака по достижению заключения соглашения между Косово и Сербией. Встреча произошла на полях совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, 20 января глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц нанесла визит в Афины, где призвала греческих инвесторов присмотреться к Косово и заявила о важности признания независимости Косово всеми странами Евросоюза.