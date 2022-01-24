Приштина, , 21:12 — REGNUM В связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в Косово — с нескольких десятков до нескольких тысяч в день — правительство Косово 23 января ввело требование о вакцинации тремя дозами вакцины от коронавируса или двумя дозами и предоставлении негативного теста ПЦР для въезда на территорию края. Решение вызвало протесты в Албании, Северной Македонии и в самом Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, один из оппозиционных лидеров Рамуш Харадинай 24 января обратился к премьер-министру Косово Альбину Курти с требованием «снять блокаду».

Северная Македония официально потребовала, чтобы Косово смягчило требования для въезда для своих граждан, регулярно посещающих соседнюю территорию по работе. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали.

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