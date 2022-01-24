Брюссель, , 20:19 — REGNUM В Черноморский регион могут быть отправлены боевые группы НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил 24 января журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По итогам встречи с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии Столтенберг заявил:

«Мы также изучаем возможность развёртывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты».

Напомним, четыре дня назад, 20 января, румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску заявил, что НАТО следует оперативнее наращивать своё присутствие на восточном фланге.

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