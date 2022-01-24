Брюссель, 24 января 2022, 20:19 — REGNUM В Черноморский регион могут быть отправлены боевые группы НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил 24 января журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
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По итогам встречи с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии Столтенберг заявил:
Напомним, четыре дня назад, 20 января, румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску заявил, что НАТО следует оперативнее наращивать своё присутствие на восточном фланге.
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