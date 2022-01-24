Гуандун, Китай, 24 января, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В южнокитайской провинции Гуандун, считающейся экономическим и промышленным центром Китая, расположен город Дунгуань, известный как «фабрика мира». По итогам 2021 года ВРП этого города увеличился более, чем на 8% и впервые превысил 1 трлн юаней (около 158 млрд долларов). Об этом 24 января сообщает Синьхуаподчеркивая, что Дунгуань стал 24-м по счету промышленным центром КНР, перешагнувшим этот рубеж.

yunzhi_design Провинция Гуандун. Китай

Значительно пострадав от пандемии, экономика города с января прошлого года перешла в стремительный рост; почти на 15% в годовом выражении вырос объем экспортно-импортных операций, который превысил 1,5 трлн юаней. Более, чем на 500 млрд юаней возросла добавленная стоимость городских предприятий; уникальными по быстроте темпами развивалась обрабатывающая промышленность. Сообщается, что особенно поднялся высокотехнологичный сектор. Промышленных роботов произведено на две трети больше, чем год назад; примерно такая же динамика отмечена по автомобилям на новых источниках энергии. На 22,5% возросло производство интегральных схем.

В 76 проектов, превысивших по инвестиционному объему 10 млн долларов, вложено почти 3,75 млрд долларов средств иностранных инвесторов.