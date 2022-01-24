24 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:45 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он выражает сожаление в связи с отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения и предупреждает руководство ФРГ, что украинцы будут помнить это десятилетиями, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Я думаю, что пора украинцам ввести против Германии свои санкции. Так же, как ранее против России. Немцы, походу, заигрались и забыли, кто в Европе хозяин с самой мощной армией на континенте», — пишет Adik O.

Многие пользователи пришли к выводу, что бешенство украинский властей напрямую связано с тем, что политики в Германии пока что отдают себе отчёт о последствиях в случае того, если ФРГ примет участие в поставках вооружения Киеву.

«Немцы ещё до конца не выжили из ума и понимают, что если поставят оружие для убийства русских, то пробудят ещё не до конца забытые воспоминания и ненависть не заживших ран от Великой Отечественной войны. Трезво думающие немцы, которых ещё много в Германии, не хотят этого допускать», — указывает пользователь под псевдонимом «Ddd».

Некоторые комментаторы отмечают, что украинское внешнеполитическое ведомство разыгрывает настоящую «Санта-Барбару», забывая о том, что серьёзное ведомство не имеет права вести себя подобным образом, и уж тем более угрожать.

«Украина по жизни теперь обиженная и униженная», — считает Artur S.

Падение Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот уж действительно падение интеллектуального уровня украинских политиков. На официальном уровне заявлять, говорить до такой степени нелепые вещи! Обидятся они… вот за отказ в поставках оружия — обида прям! Клоунаду уже на международном уровне фигачит. Жалко больше всего обычных людей, которым до этой политики времени просто нет. Они на это смотрят, наверное, с ужасом», — отмечает Dima S.

Часть людей полагает, что Кулеба немного преувеличивает недовольство украинского народа подобным отношением со стороны Германии.

«Десятилетиями! Как громко сказано! Может и будут вспоминать и сопли вытирать, но по факту это ничего не изменит», — убеждён Сергей М.

«Не надо так категорично: «десятилетиями». Максимум месяцок, пока не придёт время снова денежку клянчить», — издевается Сергей П.

Финансирование Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что МИД Украины совершено забывает о том, что Германия в своём прошлом принесла советскому народу, частью которого был и украинский, столько горя, которого не знала ещё эта земля, но тем не менее дружественные отношения восстановлены всё-таки были.

«Ничего. Простили же они нацистам германским сожжённые украинские сёла, карательные операции против мирного населения, Яновский концлагерь с его знаменитой Долиной смерти и другие лагеря зверств. «Поняли, простили, приняли». И тут пофыркают и расстелятся», — уверена Ульяна Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные политики, как Кулеба, уничтожают репутацию Украины на международной арене, а помогают им президенты этой некогда уважаемой страны.

«Да уж. Я думаю, украинцы ещё очень долго будут расхлёбывать последствия правления алкаша и наркомана. Страна потеряла последнее уважение к себе со стороны европейских стран», — отмечает Николай Б.

«Этого Кулебу самого-то будут помнить три понедельника, и то как предателя народа. Да и искусственно созданную страну, думаю, скоро упразднят как не оправдавшую надежд создателей», — предрекает Геннадий С.

Напомним, 23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете Welt am Sonntag о том, что выражает сожаление в связи с отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения и предупреждает, что украинцы будут помнить это десятилетиями.