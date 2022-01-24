Сиань, Китай, 24 января 2022, 20:08 — REGNUM После продолжавшейся более десяти месяцев борьбы с пандемий, в Сиане, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси, ликвидированы все зоны с высоким и средним уровнем риска по распространению коронавирусной инфекции. Об этом 24 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на информационные сообщения провинциальных властей.

Буддийский храм. Сиань. Китай
Буддийский храм. Сиань. Китай

Все районы Сианя переведены в категорию зон с низкими эпидемиологическим рисками, в городе вновь заработал общественный транспорт, а также предприятия сферы промышленности и услуг. В штатном режиме работают парткомы и органы власти. По состоянию на 23 января, в Сиане зафиксированы свыше 2 тыс. случаев локального заражения. Глава города по контролю и профилактике заболевания Лю Фэн при этом подчеркивает, что в Сиане будут строго соблюдаться меры предосторожности и контроля.