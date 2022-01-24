* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 24 января, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Президент Федерации боевых искусств АфганистанаБаз Мохаммад Мобарез объявил об уходе в отставку на фоне проблем в спортивной сфере после смены власти в стране. Об этом сообщает 24 января газета «8 Собх».

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Отмечается, что своё решение Мобарез объяснил «управленческими проблемами» и «сложной атмосферой» в департаменте физического воспитания и Олимпийских игр Афганистана, которые сложились после прихода к власти правительства под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, правительственные ведомства в области спорта вмешиваются в дела федераций и планируют их деятельность вопреки всем национальным и международным стандартам.

Мубарез пообещал в ближайшее время поделится со средствами массовой информации более подробной информацией об этом.

Издание отмечает, что многие спортсмены, и в особенности спортсменки, стали покидать Афганистан после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).