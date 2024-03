Вашингтон, 24 января, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Ветераны индустрии видеоигр, работавшие в Activision, Blizzard, LucasArts, SEGA, Sierra и Ubisoft, основали новую компанию New Tales. Об этом 24 января сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Организация, офис которой располагается в Париже, будет заниматься не только разработкой, но и изданием игр. Разработчики отметили, что внутренние студии New Tales будут реализовывать проекты на основе новых франшиз. Компания также будет издавать игры сторонних студий на основе «честного партнёрства».

Отмечается, что в New Tales работают люди, принимавшие участие в разработке игр Call of Duty, Counter-Strike, Crash Bandicoot, Diablo, EverQuest, Half-Life, Hearthstone, Overwatch, Star Wars: Jedi Knight, Sonic the Hedgehog и World of Warcraft. Пост генерального директора компании занял Седрик Марешаль, который проработал в индустрии видеоигр около 30 лет и был связан с Blizzard, Vivendi Games, SEGA и Cryo.