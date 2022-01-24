Сыктывкар, 24 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба подписал распоряжение об освобождении с должности руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми Романа Шашева, сообщает пресс-служба правительства республики.

Bennett Meier Отставка

Руководить службой будет его заместитель Ольга Микушева, занимавшая последнее время должность заместителя Шашева.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава КомиВладимир Уйбаотправил в отставку республиканское правительство.