Ишимский район, Тюменская область, 24 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Тюменец получил 20 лет в колонии строго режима за убийство двух человек в Ишимском районе и поджог их дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Убийца предстал перед коллегией присяжных. Установлено, что в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года в селе Боровое Ишимского района 58-летний тюменец поругался со знакомым и избил его. Опасаясь, что супруга потерпевшего сообщит о нём в полицию, злоумышленник нанёс ей удары бутылкой по голове. Затем он обложил тела мужчины и женщины резиновыми колёсами, облил их бензином, моторным маслом и поджёг.

Тела сильно обгорели и экспертиза не установила причину смерти. в пожаре уничтожен дом и хозяйственные постройку. Материальный ущерб составил 1,5 млн рублей.

Суд приговорил тюменца к 20 годам лишения свободы. Кроме того, в пользу сыновей погибших супругов он должен будет выплатить четыре миллиона рублей.